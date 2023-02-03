Роналду забил первый гол за саудовский "Аль-Наср" и принёс команде ничью
Новоиспечённый нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду принёс своей команде первый гол на 90-й минуте матча с "Аль-Фатехом". Игра закончилась со счётом 2:2.
Первый гол Криштиану Роналду за "Аль-Наср". Видео © Twitter / Roshn Saudi League
Также в ходе матча у "Аль-Насра" отметился Андерсон Талиска (42-я минута). У "Аль-Фатеха" отличились Кристиан Тельо (15-я) и Софиан Бендебка (60-я).
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале января. Первой его игрой в команде стала товарищеская встреча с ПСЖ. Он также принял участие в чемпионате страны. Спортсмен отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился.
Twitter / Roshn Saudi League