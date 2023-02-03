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3 февраля, 18:47

Кремль напомнил слова Путина после решения США передать ВСУ дальнобойные ракеты

Песков напомнил о словах Путина в Волгограде, комментируя поставку Украине снарядов GLSDB

Москва отреагировала на заявления Пентагона о поставках американских дальнобойных ракет GLSDB Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, США не стоит забывать вчерашнего заявления президента России Владимира Путина.

"Важно не забывать вчерашнего заявления Путина в Волгограде", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Путин впервые высказался об ответе на передачу ВСУ танков Abrams и Leopard

Путин впервые высказался об ответе на передачу ВСУ танков Abrams и Leopard

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США включили в новый пакет военной помощи Киеву запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с помощью этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма.

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Boeing

Ирина Фальке

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