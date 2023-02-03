Кремль напомнил слова Путина после решения США передать ВСУ дальнобойные ракеты

Москва отреагировала на заявления Пентагона о поставках американских дальнобойных ракет GLSDB Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, США не стоит забывать вчерашнего заявления президента России Владимира Путина.

"Важно не забывать вчерашнего заявления Путина в Волгограде", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.