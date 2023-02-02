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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 15:01
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Путин впервые высказался об ответе на передачу ВСУ танков Abrams и Leopard

Путин: Россия не посылает танки на границу западных стран, но Москве есть чем ответить

Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставку танков Abrams и Leopard Киеву. Видео © LIFE

"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", — заявил президент.

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Кстати, ранее стало известно, что первые роботы – убийцы танков Abrams и Leopard уже переброшены в зону СВО. Сначала аппараты пройдут обкатку на полигоне, а после устранения возможных замечаний — в боевых условиях.

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Александр Юнашев
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