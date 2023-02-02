Путин впервые высказался об ответе на передачу ВСУ танков Abrams и Leopard

Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставку танков Abrams и Leopard Киеву. Видео © LIFE

"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", — заявил президент.