Историк Мясников: Антироссийская пропаганда появилась ещё во времена Ивана Грозного

Антироссийская пропаганда берёт своё начало ещё со времён царя Ивана Грозного, заявил историк, писатель и руководитель проекта "Россия — Моя история" Александр Мясников. Он указал, что масса вранья из той эпохи до сих пор находится в учебниках по истории.

Рассказ Александра Мясникова об исторических истоках антироссийской пропаганды. Видео © LIFE / "Дайте сказать!"

"[Например], как только Иван Грозный берёт Нарву, тут же на Западе начинают выпускаться летучие листки... [Там] у русского царя 50 жён. Значит, если ему одна не нравится, с утра он её выбрасывает в Москву-реку, берёт другую", — сказал он в эфире программы "Дайте сказать!".

Ещё одним примером подобного бреда являлись утверждения европейцев о якобы имевшей место русской казни с погружением приговорённого в чан с вином и его последующее кипячение. Мясников напомнил, что на Руси вино не пили, а подобные рассказы — адаптация методов святой инквизиции. Причина проста — необходимость создать из России образ врага.