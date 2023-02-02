Историк Мясников: Антироссийская пропаганда появилась ещё во времена Ивана Грозного
Историк Мясников рассказал об истоках антироссийской пропаганды в XVI веке
Антироссийская пропаганда берёт своё начало ещё со времён царя Ивана Грозного, заявил историк, писатель и руководитель проекта "Россия — Моя история" Александр Мясников. Он указал, что масса вранья из той эпохи до сих пор находится в учебниках по истории.
Рассказ Александра Мясникова об исторических истоках антироссийской пропаганды. Видео © LIFE / "Дайте сказать!"
"[Например], как только Иван Грозный берёт Нарву, тут же на Западе начинают выпускаться летучие листки... [Там] у русского царя 50 жён. Значит, если ему одна не нравится, с утра он её выбрасывает в Москву-реку, берёт другую", — сказал он в эфире программы "Дайте сказать!".
Ещё одним примером подобного бреда являлись утверждения европейцев о якобы имевшей место русской казни с погружением приговорённого в чан с вином и его последующее кипячение. Мясников напомнил, что на Руси вино не пили, а подобные рассказы — адаптация методов святой инквизиции. Причина проста — необходимость создать из России образ врага.
Также Александр Мясников рассказал, что об операции "Уран" по освобождению Сталинграда, помимо Иосифа Сталина, знали всего два человека. Даже маршал Жуков, как отметил историк, был в неведении.
LIFE / "Дайте сказать!"