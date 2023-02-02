Минфин назвал 2 главных препятствия для запрета вейпов в России
Минфин: Запрет вейпов обернётся потерями для бюджета и нелегальной торговлей
В России запрет вейпов и жидкостей приведёт к внушительным потерям для федерального бюджета, а также подстегнёт их нелегальный оборот. Так ответили в Минфине РФ на соответствующий запрос парламентариев, документ есть в распоряжении РИА "Новости".
"Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведёт к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Принятие положительного решения по данному вопросу приведёт к нелегальному обороту указанной никотинсодержащей продукции без уплаты акциза", — отмечается в тексте.
В ведомстве пояснили, что поступления акцизов на перечисленные товары составили 6,4 миллиарда рублей на 1 января 2023-го. При этом уточняется, что для внесения в Госдуму готовится проект закона о "комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН". Документ установит жёсткие требования к продавцам вейпов, чтобы избавить рынок от подделок.
Напомним, инициативу о запрете вейпов поддержал Роспотребнадзор. Аналогичную позицию высказали и в Минздраве. Также известно, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы (2%) и на жидкости для вейпов и нагреваемый табак.
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