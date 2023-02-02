Минфин назвал 2 главных препятствия для запрета вейпов в России

В России запрет вейпов и жидкостей приведёт к внушительным потерям для федерального бюджета, а также подстегнёт их нелегальный оборот. Так ответили в Минфине РФ на соответствующий запрос парламентариев, документ есть в распоряжении РИА "Новости".

"Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведёт к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Принятие положительного решения по данному вопросу приведёт к нелегальному обороту указанной никотинсодержащей продукции без уплаты акциза", — отмечается в тексте.