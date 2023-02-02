"Я потрясён!": Немец рассказал российскому историку о причине шока после поездки в Донбасс

Писатель, историк и руководитель проекта "Россия. Моя история" Александр Мясников в новом выпуске шоу "Дайте сказать" рассказал о том, как после поездки в Донбасс немецкий журналист указал ему на отличие Германии и РФ. По его мнению, здесь есть свобода слова.

Историк Александр Мясников рассказал о впечатлениях немецкого журналиста от поездки в Донбасс. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Гость нашей студии также вспомнил, как во время выступления в детском лагере "Артек" присутствующая в зале девочка заявила, что русских сейчас никто не любит, "а ведь раньше любили".

"Я говорю: "Ты понимаешь... в политике вообще нет такого понятия, как "любовь". В политике есть уважение и страх. Больше ничего. Вот когда мы были сильные и мощные, нас очень любили и слушали всё что угодно. А как только это делалось наоборот — всё", — рассказал Мясников.

Историк добавил, что обычные люди на Западе не настолько охвачены русофобией, как нам кажется. Более того, один его знакомый журналист из Германии, который ездил в Донбасс снимать фильм, сказал, что потрясён той свободой, коей нет у него на родине. В ответ Мясников посмеялся, что западные СМИ и политики, наоборот, постоянно говорят о том, что свобода слова существует только на Западе.

"Ты себе представить не можешь. [В России] нам сказали только одно: "Вы не имеете права снимать лица солдат, остальное делайте что хотите", — процитировал историк журналиста. — И он сделал фильм. Я говорю: "Ты покажешь его в Германии?" Он говорит: "Ты чего, с ума сошёл? Мне три года [дадут] сразу". Вот и всё", — поделился историк.