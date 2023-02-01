Что пишут западные СМИ про выход США из украинского конфликта Кто и с каких площадок на Западе всё чаще намекает на выход США из конфликта в Незалежной и почему это не просто так. 31 января, 23:45 Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Alex Wong

Контуры постепенного выхода из конфликта на Украине демонстрируют теперь не только одиозные оппозиционные американским демократам и ЕС издания, но и вполне либеральные СМИ. Учитывая, что на кону главная цель Запада — устроить поражение России в украинском конфликте до лета 2023 года. Но пути отхода, судя по всему, уже прорабатываются.

Кейс Арестовича

— Политика тотальной лжи на Украине в значительной степени исчерпана. Начинается новый этап — контролируемое "прозрение" украинцев с целью сохранения общего контроля над украинским обществом, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко. При этом цель остаётся прежней. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович её практически озвучил. Речь идёт о том, что Украина должна продолжать отрабатывать чужую историю.

Также эксперт напоминает, что Украину бесконтрольно финансируют, пока не исчерпан запас мужского населения, которое можно вооружать и посылать на убой. "Но кто станет финансировать вступление разрушенной и обезлюдившей страны в ЕС после поражения? За чей счёт банкет?" — задаёт вопрос Онуфриенко. По его словам, проект "Украина" не имеет будущего вне войны с Россией.

США скидывают Украину на плечи Европы

США постепенно меняют тактику и готовятся к ближневосточным конфликтам, полагают эксперты. А финансирование и вооружение Незалежной перекладывают на европейцев.

— Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения (вооружения. — Прим. Лайфа), мы предоставляем вооружение (Украине. — Прим. Лайфа). Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу, — сказал руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News.

Голоса американских консерваторов звучат всё чаще, а одиозные публикации American Conservative с заголовками в стиле "Кто-нибудь рассказывает американскому народу о войне?" теперь поддерживают пришедшие в Конгресс и получившие места в комитетах республиканцы.

— Исторически ситуация на Украине сравнима с Вьетнамом. Тогда США постепенно увеличивали свою вовлечённость, а правительство вводило американский народ в заблуждение. Украина — это ускоренный Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта со сверхдержавой и ядерной войны, — резюмирует American Conservative, задаваясь вопросом, зачем американцам ядерная война за Украину.

Системы противоракетной обороны Patriot в аэропорту Жешув-Ясёнка в Польше. Фото © ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI

Ещё один тезис American Conservative — это вовлечение в украинский кризис НАТО и спекулятивная политика американских СМИ: "Народ США в значительной степени не имеет представления о том водовороте, в который его вовлекают лидеры. Потому что наши СМИ решили, что есть одна правильная позиция по поводу войны".

— Мы готовы. Что мы и сделали после начала войны на восточном фланге, — заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, комментируя вопрос журналиста, готовы ли мы к прямой конфронтации с Россией. Днём ранее он сокрушался, что армия Британии переживает сложные времена, её бронетехника устарела, а число военнослужащих сокращено до 10 тысяч человек.

— Недавнее решение Запада отправить тяжёлые танки на фронт только добавляет ещё больше негативных очков в эту войну и рискует развязать третью мировую. Я считаю, что это та линия Запада, которую нужно сдерживать. К сожалению, политики это не осознают, они пытаются нам продемонстрировать, что владеют ситуацией, но это ложь, — сказал внук французского экс-президента Пьер де Голль.

Напоминая про украинскую коррупцию, Пьер де Голль открыто заявляет, что "Зеленский предпочёл продаться американцам, продать американцам свой народ".

Фото © Getty Images / Alex Wong

— Настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого прочного длительного мира с Россией. Необходимо предоставить России серьёзные гарантии безопасности, чего не было со времён заключения Минских соглашений. Теперь Франция стала недружественной для России из-за нашей недальновидной политики и ошибочных решений, которые принимаются её политиками. Она слепо следует американской политике, — добавил французский экономист.

Тем временем глава Белого дома на вопрос, намерены ли США поставлять Украине истребители F-16, отвечает нет. Политолог Марат Баширов считает, что американцы начали постепенный выход из конфликта на Украине через создание серии региональных взрывоопасных сюжетов на Ближнем Востоке и в Азии. Иран, Турция, Пакистан, Азербайджан, Афганистан, и это только начало. Об этом свидетельствует, по его словам, подрыв террориста-смертника во время молитвы в мечети пакистанского Пешавара вблизи с границей Афганистана, который унёс жизни около 30 прихожан.

— Стравить всех против всех, спровоцировать на военные действия. Всем предложить свою помощь, продать оружие и закрепить новые принципы энергетического взаимодействия, не дать создать новые транспортные коридоры из ЮВА в Европу, которые останутся вне контроля США, и сохранить влияние на мировую торговлю. И так обеспечить выживание Штатам за счёт цифровой экономики будущего и спасения своей долларовой системы расчётов. Это потребует гораздо больших усилий и трат, чем поддержание ВСУ, поэтому задачу уже перебросили на Европу, — говорит Баширов.

Авторы The New York Times — рупора демократов — сообщили, что боевые действия на Украине в 2023 году могут зайти в тупик. Аналитики газеты полагают: Штатам и их союзникам пора изменить динамику боевых действий на Украине за счёт обучения украинских военных ведению общевойсковых боёв с применением пехоты, танков и артиллерии.

Обозреватели The New York Times Джулиан Барнс и Эрик Шмитт пишут, что "аналитики Правительства США, обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьёзные дискуссии о том, как сместить динамику военных действий в пользу Украины". Когда о таких вещах пишет главный по тарелочкам среди демократических СМИ, пора делать выводы.

Авторы Андрей Лапенков