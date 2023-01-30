Почему США заставляют Украину начать наступление до лета Какой сюрприз Байден приготовил Зеленскому ко второму полугодию и на что будет делаться ставка три предстоящих месяца весны. 28567 28567 Обложка © ТАСС / ЕРА / JIM LO SCALZO

К июню текущего года финансовая поддержка со стороны США может быть свёрнута, поэтому сейчас Киеву поставлено условие — победа любой ценой, полагают эксперты на Западе. Так, подполковник американской армии Дэниел Дэвис на площадке 19Fortyfive отмечает: если Вашингтон решит поднять уровень вооружения ВСУ и эскалировать украинский конфликт, это неизбежно приведёт к ядерной войне, а если откажется от интенсивных поставок боевой техники — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.

Дэвис приходит к выводу, что результатом таких действий станет "тупиковое положение на неопределённый срок, которое буквально обескровит Украину и её народ и сделает её территорию похожей на лунный пейзаж".

Почему на Украине началась новая мобилизация

В соцсетях Незалежной появились документы, согласно которым власти обязывают глав предприятий подать списки подлежащих призыву во время мобилизации мужчин 1968–2003 года рождения. Практически всё работоспособное мужское население прямо с рабочего места — с заводов, из частных компаний — отправят на фронт. Украине предстоит не просто новый отлов 100 тысяч человек, но тотальное обезлюживание, ведь теперь задействуют не только военкоматы, но и гражданские администрации.











Американский ход конём

Политолог Марат Баширов полагает, что к лету республиканцы могут резко сократить финансовые вливания в Незалежную. Американский экс-президент Дональд Трамп уже высказался против политики США в отношении Украины, и это серьёзный сигнал от республиканцев. Знаковые чистки в команде Зеленского также говорят о попытке Джо Байдена продемонстрировать борьбу с коррупцией в Киеве.

— Чтобы помочь Байдену и его команде, Киев должен организовать эффективное наступление на южном фронте, как минимум захватить Запорожскую АЭС, начать атаковать Крым, — говорит Баширов, оценивая прошедший визит экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в качестве вестника мрачных новостей, который передал распоряжение из Вашингтона "не жалеть военных и технику".

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По словам Баширова, республиканцы-конгрессмены душат Байдена по двум болевым темам. Они хотят принять закон, запрещающий продавать нефть из стратегических запасов США для коммерческих целей, то есть отменить инструмент, который понизил цену на нефть в мире, что может повысить стоимость до 100 долларов за баррель. Четверо консерваторов потребовали от Байдена объяснить поставки орудия на Украину за счёт денег американских налогоплательщиков.

Республиканцы в Конгрессе США усиливают нападки на Белый дом в контексте Украины и требуют не только разбирательства по поставкам, но и уличают Пентагон в несогласованности, напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

— В Конгрессе критикуют и недавние антикоррупционные чистки в Киеве. Отдельные республиканцы рассматривают их как доказательство масштабного воровства американской помощи на Украине и ещё один аргумент в пользу того, чтобы её сильно сократить со второй половины 2023 года, — отмечает Дудаков.

Консерваторы получили руководящие посты во многих влиятельных комитетах Конгресса, включая бюджетный и оборонный. Одна из них — Марджори Грин — требует полного аудита и остановки финансирования Киева. Она делает себе имя на антикоррупционных расследованиях и, похоже, готовится к президентской кампании 2024 года.

Почему Зеленского лихорадит

— Украину сотрясает коррупционный скандал. Американцы собирали компромат не для того, чтобы обвинить киевские власти в коррупции. Под Зеленским закачалось кресло, а он занимается пиаром. Он и его команда решили, что могут играть в свою игру, но Вашингтону это не понравилось. Там грядут серьёзные изменения. Управление режимом может получить серьёзный удар. Поэтому приезжал глава ЦРУ. Зеленского явно заносит. Поэтому в ход пошёл удар по его людям. Залужного отводят в сторону, — комментирует происходящее на Украине политолог Родион Мирошник.

А в это время в окружении Зеленского и среди олигархов муссируется тема о проблемах со здоровьем главы Украины, количестве и видах капельниц, которые ему приходится делать практически ежедневно для того, чтобы давать многочисленные интервью. И ряд сторонников начинает, что называется, уходить в сторону.

Фото © ТАСС / ZUMA Продержится ли Зеленский до осени 2023 года? 0 Конечно, Пентагону нужны дальнейшие заказы для ВПК Современная медицина диктует повестку Нет, не продержится

Авторы Елена Стафеева