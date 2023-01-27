Почему пророчества о третьей мировой обрастают деталями Как и когда пророки со всего мира предсказывали России и Западу новую войну и кого называли победителем в огненной битве апокалипсиса. 26 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

"Из-за готовящейся агрессии против России мир вплотную подошёл к угрозе третьей мировой войны", — заявил зампредседателя Совбеза РФ и экс-президент страны Дмитрий Медведев. Похоже, пророчества множества предсказателей и пророков начинают сбываться. Мир вообще готовится к большой войне Запада и России, отмечают современные эксперты, обращая внимание на детали. Например, Газпромбанк прекращает перевод долларов за рубеж с 27 января включительно. "Причина в том, что американские финансовые учреждения JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon закрыли долларовые корреспондентские счета Газпромбанка", — уверен политолог Марат Баширов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

В условиях эскалации международные площадки, созданные в своё время для диалога и предотвращения конфликтов, потеряли свою независимость, став инструментом давления на Россию и другие не согласные с Западом страны. Смерть ООН об этом говорит ярче всего.

Экс-президент США Дональд Трамп предостерёг мир, заявив, что передача странами Запада Киеву танков может спровоцировать начало ядерного конфликта. По его словам, необходимо завершить военные действия на Украине.

Предательство Украины

Схиархимандрит Зосима (Сокур) в 2000-х предсказывал, что Киев вернётся в смутные времена и война прокатится по всей Русской земле. Однако Россия "устоит", а затем стряхнёт с себя элиту предателей и преодолеет все испытания.

Удары по Вашингтону

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Протестантский пастор Бринкли предсказывал грядущую ядерную войну и называл Украину первой жертвой падения бомб. При этом пастор объяснял, что затем столицей Незалежной станет Львов. Он также предрёк и падение США, перечислив несколько американских городов, на которые обрушатся ядерные удары. Это Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и ряд других.

Взрыв, сдвигающий материки

Французский провидец Нострадамус ещё 450 лет назад предрекал Земле темноту, которая повлечёт катастрофы. Он писал о некоем масштабном взрыве, который изменит климат на планете и приведёт к мировым военным конфликтам.

Однако болгарская провидица Ванга обещала развал НАТО и общей Европы (ЕС), что повлечёт за собой перемирие и восстановление государств, а затем перекройку мира на новый лад.

Аналогичной позиции о главенстве России в мире придерживался и американец Эдгар Кейси. По его словам, РФ должна стать колыбелью некоей новой религии и одновременно стандартом среди государств. Напомним, в СССР Кейси был запрещён, так как предсказал смерть и расчленение Советского Союза.

Авторы Мари Медведева