Что предрекают Зеленскому ясновидцы и пророки со всего мира Что говорят о судьбе президента Украины Владимира Зеленского различные маги и экстрасенсы. 15 января, 23:40 Фото © ТАСС / IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE / apaimages

Пророчества мольфаров

Если болгарская пророчица Ванга лишь предрекала приход к власти в Незалежной комика Владимира Зеленского, анонсировав его фразой: "Порох (такая кличка есть у Петра Порошенко) падёт, и придёт ему на смену зелёный господарь", то закарпатские мольфары не раз с экранов украинских телеканалов обещали конец конфликта после досрочного ухода Зеленского. Такие прогнозы, можно сказать, происходят раз в полгода. Украинские журналисты не боятся их озвучивать, так как работают на конкурентов Зеленского.

Но были в истории Украины и более ранние упоминания о боевых действиях. В 2007 году местный знахарь Михаил Нечай предвидел войну на Украине и раскол. Государства, по его словам, не будет. Закарпатская Украина перейдёт к мадьярам и чехам. Галичина — к Польше. Восточная и Центральная Украина — к России, Буковина останется под Румынией. "Нас на карте не будет", — сказал он за 15 лет до нынешних событий.

Экстрасенсы — про здоровье Зеленского

В том, что в здоровье Владимира Зеленского начался "страшный период", была ещё несколько месяцев назад уверена экстрасенс Мирелла Гасанова. "Для Зеленского открыты не очень хорошие перспективы, которые сопутствуют большим проблемам. Зеленский уже сейчас начал это осознавать", — уверяла медиум. При этом экстрасенс сказала, что он может даже "покинуть этот мир". Но, судя по роликам, Зеленского периодически заносит и на видео обнаруживают белые дорожки на столах. При этом очевидно, что, пока он нужен определённым силам, заинтересованным в затягивании конфликта, его здоровье пытаются стабилизировать.

Не менее печально, по мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановой, обстоят дела у Зеленского с резким уходом из жизни. "У президента Украины короткий век, из жизни он уйдёт внезапно", — сообщила своим фанатам участница "Битвы экстрасенсов".

Кажетта объясняет, что Зеленский медленно лишается рассудка. Этому способствуют борьба за власть, ужасные потери среди ВСУ, множество американских и британских шпионов вокруг. Однако про отношения России и Украины ясновидящая говорит уверенно, видя будущую положительную динамику: "Скоро наши два народа будут вместе".

Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik Как вы считаете, чем закончится 2023 год для Зеленского? 0 Отставкой Побегом Сражением до последнего украинца

Авторы Мари Медведева