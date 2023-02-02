Путин: Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, назвал невероятным фактом то, что нашей стране снова угрожают немецкими танками.

Выступление Владимира Путина на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Видео © LIFE

"Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь пытаются воевать с нами руками последователей Гитлера — бандеровцами", — отметил глава государства.