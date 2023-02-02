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2 февраля, 14:45

Путин: Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, назвал невероятным фактом то, что нашей стране снова угрожают немецкими танками.

Выступление Владимира Путина на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Видео © LIFE

"Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь пытаются воевать с нами руками последователей Гитлера — бандеровцами", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что идеология нацизма в современном обличье создаёт угрозы безопасности нашей страны и РФ вновь вынуждена давать отпор агрессии.

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Напомним, ранее США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. В Кремле эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть". А глава МВД РФ пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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