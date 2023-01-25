Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад
Глава МВД Колокольцев предрёк немецким танкам Leopard 2 уничтожение по примеру "Тигров" и "Пантер" в годы ВОВ
Немецкие танки "Леопард"(Leopard 2) на Украине будут уничтожены, как и "Тигры", и "Пантеры" в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в среду министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передаёт ТАСС.
По словам главы МВД, потомки освободителей мира от фашизма хранят историческую память как о преступлениях гитлеровцев, так и бандеровцев.
"Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких "Тигров" и "Пантер". Запомнят они и сожжённые современные "Леопарды", — заверил Колокольцев.
Ранее Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу того, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков для Украины, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".