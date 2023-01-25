Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад

Немецкие танки "Леопард"(Leopard 2) на Украине будут уничтожены, как и "Тигры", и "Пантеры" в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в среду министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передаёт ТАСС.

По словам главы МВД, потомки освободителей мира от фашизма хранят историческую память как о преступлениях гитлеровцев, так и бандеровцев.