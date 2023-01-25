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Опубликовано 25 января 2023, 15:37
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Медведев — о требовании подлодок для Украины: У киевского режима скоро не будет выхода к морю

"У киевского режима скоро не останется выхода к морю", — так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требование замглавы МИД Украины Андрея Мельника дать Киеву подводные лодки.

"Ладно, самолёты — хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также сравнил непрекращающиеся требования Киева с расстройством пищевого поведения, когда "чувство голода бесконечно и постоянно хочется жрать".

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Напомним, ранее скандальный заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии не только танки, но и истребители, боевые корабли и даже подводные лодки.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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