Медведев — о требовании подлодок для Украины: У киевского режима скоро не будет выхода к морю

"У киевского режима скоро не останется выхода к морю", — так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требование замглавы МИД Украины Андрея Мельника дать Киеву подводные лодки.

"Ладно, самолёты — хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также сравнил непрекращающиеся требования Киева с расстройством пищевого поведения, когда "чувство голода бесконечно и постоянно хочется жрать".