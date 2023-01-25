Неизвестный три года терроризирует проституток, предлагая интим с "приёмным сыном"

В России работницам сферы секс-услуг из разных городов на протяжении трёх лет поступали предложения от неизвестного вступить в интимную связь с малолетним мальчиком. Причём за это время малыш подрос, но по скриншотам кадров из видео, которые рассылает мужчина, понятно, что это один и тот же ребёнок. Испугавшись, что несовершеннолетнему грозит опасность, представительницы сферы интим-услуг решили обратиться в полицию, сообщает телеканал "360". Попытаться помочь мальчику захотела менеджер форума секс-работников из Красноярска.

"Я понимала, что девушки не станут свидетелями в этом деле. Поэтому мне пришлось самой прикинуться клиентом. 3 января мне поступило предложение от того самого человека", — сказала она в беседе с телеканалом.

Выяснилось, что мальчику нет и семи лет, а встречу с ним назначал якобы его приёмный отец. Злоумышленник утверждает, что ребёнок родом с Украины, его взяли из детского дома. Это, по его словам, говорит о "безопасности" предложения, ведь у мальчика никого нет, никто не будет писать заявление. При этом "отчим" предложил заплатить за интим с несовершеннолетним 300 000 рублей. Женщина назначила встречу с предполагаемым педофилом и обратилась в полицию, но анонимный собеседник не пришёл и перестал отвечать на сообщения.

Сейчас этим делом заинтересовались в правоохранительных органах. Работница интим-сферы считает, что, если ребёнку действительно грозит опасность, ему нужно помочь.