Исторический центр Одессы внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

"Комитет всемирного наследия в среду принял решение о включении исторического центра города-порта Одесса в список всемирного наследия. Это решение признаёт выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его", — говорится в сообщении.

Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие её государства обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые могут нанести ущерб городу, также они должны оказывать содействие в его защите. Кроме того, новый статус даёт киевским властям возможность запросить "усиленную техническую и финансовую помощь" для обеспечения защиты объекта.