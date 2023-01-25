Центр Одессы внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Исторический центр Одессы внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
"Комитет всемирного наследия в среду принял решение о включении исторического центра города-порта Одесса в список всемирного наследия. Это решение признаёт выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его", — говорится в сообщении.
Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие её государства обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые могут нанести ущерб городу, также они должны оказывать содействие в его защите. Кроме того, новый статус даёт киевским властям возможность запросить "усиленную техническую и финансовую помощь" для обеспечения защиты объекта.
А ранее сообщалось, что борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку в ЮНЕСКО ещё в 2021 году.
ТАСС / Zuma