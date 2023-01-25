Экс-президент Польши Валенса увидел уникальный шанс "разобраться" с Россией

Бывший президент Польши Лех Валенса увидел в нынешней ситуации шанс для Варшавы и Берлина навсегда "разобраться" с Россией.

"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса", — приводит слова Валенсы газета Fakt.