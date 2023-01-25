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25 января, 15:14

Экс-президент Польши Валенса увидел уникальный шанс "разобраться" с Россией

Бывший президент Польши Лех Валенса увидел в нынешней ситуации шанс для Варшавы и Берлина навсегда "разобраться" с Россией.

"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса", — приводит слова Валенсы газета Fakt.

В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России

В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России

Валенса в последнее время сделал не одно русофобское заявление. Например, ранее он предлагал "расчленить" РФ и сократить её население до 50 млн человек. Для этого политик призывал Запад форсировать в России "смену политического строя", подняв восстание 60 народов. При этом ещё в 2020 году Валенса давал интервью RT и предлагал России и Польше помириться назло Западу.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen

Александра Вишнякова

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