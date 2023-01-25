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25 января, 14:56

Захарова: Заявление Бербок о танках для Киева подтверждает спланированную войну против РФ

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости прекратить дискуссию о поставках танков Украине лишь подтверждает заранее спланированную войну с РФ. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на Минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", — отметила дипломат.

Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев

Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев

Ранее Лайф сообщал, что Бербок призвала партнёров по ЕС вспомнить о том, что воевать нужно не друг с другом, а с Россией. Напомним, сегодня Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешил другим странам реэкспорт этих боевых машин.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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