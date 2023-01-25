Захарова: Заявление Бербок о танках для Киева подтверждает спланированную войну против РФ

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости прекратить дискуссию о поставках танков Украине лишь подтверждает заранее спланированную войну с РФ. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на Минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", — отметила дипломат.