Бербок призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом
Глава МИД Германии Бербок пресекла дискуссию о танках Leopard, напомнив союзникам по ЕС, "против кого" они воюют
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу поставок танков для Украины и вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Заявление прозвучало накануне на заседании ПАСЕ.
"Самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы сражаемся в войне против России, а не друг против друга", — отметила министр.
Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.
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