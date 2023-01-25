Бербок призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу поставок танков для Украины и вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Заявление прозвучало накануне на заседании ПАСЕ.

"Самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы сражаемся в войне против России, а не друг против друга", — отметила министр.