ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2023, 14:03
6981

Бербок призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом

Глава МИД Германии Бербок пресекла дискуссию о танках Leopard, напомнив союзникам по ЕС, "против кого" они воюют

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу поставок танков для Украины и вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Заявление прозвучало накануне на заседании ПАСЕ.

"Самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы сражаемся в войне против России, а не друг против друга", — отметила министр.

Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев
Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев

Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.

BannerImage

Getty Images / Christophe Gateau

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar