Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц всё-таки принял решение отправить Киеву танки Leopard модели 2А6. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительство ФРГ.

По данным журналистов, речь идёт как минимум об одной роте Leopard, которые находятся на вооружении Бундесвера. Это около 10–14 машин. Правительство ФРГ также хочет разрешить экспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, к примеру Польше.