Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву "целую роту" танков Leopard
Канцлер Германии Олаф Шольц всё-таки принял решение отправить Киеву танки Leopard модели 2А6. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительство ФРГ.
"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", — говорится в сообщении издания.
По данным журналистов, речь идёт как минимум об одной роте Leopard, которые находятся на вооружении Бундесвера. Это около 10–14 машин. Правительство ФРГ также хочет разрешить экспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, к примеру Польше.
Напомним, ранее Германия всячески отказывалась передавать Киеву танки Leopard, из-за чего в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков. В последние дни немецкие западные партнёры Германии усилили давление на Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.