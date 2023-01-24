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24 января, 17:43

"Не дрожат, держат!": Гладков восхитился мужеством жителей Белгородской области

Губернатор Гладков: Жители Белгородской области ведут себя очень мужественно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о ситуации в регионе и выразил гордость местными жителями. Глава региона подчеркнул, что люди ведут себя очень мужественно в нынешних условиях.

Губернатор Гладков заявил, что жители Белгородской области ведут себя очень мужественно. Видео © LIFE

"Я человек новый в регионе, два года всего, до этого тут не жил, и меня берёт очень большая гордость за людей, как они держат удар. <...> Любая дрожь в коленках может привести к каким-то последствиям. Не дрожат, держат!" — сказал Гладков.

Он привёл в пример случай, который произошёл в посёлке Уразово. Там семилетний мальчик во время обстрела оказался дома один с малышкой-сестрой, но маленький герой не растерялся, вспомнил, чему учили, и спрятался с девочкой в ванной, тем самым он спас себе и ей жизнь.

Губернатор также доложил Путину, что в каждом населённом пункте сформированы добровольные народные дружины, которые вместе с сотрудниками полиции охраняют территории. А добровольные пожарные дружины позволили сохранить урожай, несмотря на удары противника. Кроме того, в 3,5 раза сократилось число возгораний благодаря мониторингу.

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Ранее Лайф писал, что на встрече с Гладковым Путин заявил, что ПВО РФ — одна из лучших в мире. По его мнению, это показывают боевые действия.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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