Священник назвал подходящие даты для венчания в 2023 году

Парам, которые решили обвенчаться, лучше выбрать дату таинства заранее, так как в церковном календаре есть особые дни поста и праздников, когда церемония запрещена. В 2023 году это касается марта и декабря. Об этом в соцсети "ВКонтакте" заявил священник Николай Бабкин.

По его словам, в феврале можно венчаться 1-го, 3-го, с 5-го по 10-е, а также 12-го, 13-го, 15-го и 17-го числа. В апреле для этого радостного события предусмотрены пять дней: 23-е, 24-е, 26-е, 28-е и 30-е. А в мае для церемонии подойдут следующие числа: 1-е, 3-е, 5-е, 7-е, 8-е, 10-е, 12-е, 14-е, 15-е, 17-е, 19-е, 21-е, 22-е, 26-е, 28-е, 29-е и 31-е.

Однако в следующем месяце, в июне, для венчания предусмотрено меньше дат: 2-е, с 4-го по 9-е и 11-е числа. В июле стоит обратить внимание на следующие дни: 12-е, 14-е, 16-е, 17-е, 19-е, 21-е, 23-е, 24-е, 26-е, 28-е, 30-е и 31-е. В августе таинство лучше проводить 2-го, 4-го, 6-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 28-го и 30-го числа.

В сентябре Бабкин посоветовал венчаться 1-го, 3-го, 4-го, 6-го, 8-го, 13-го, 15-го, 17-го, 18-го, 22-го, 24-го, 25-го и 29-го числа. Много дней для церемонии в октябре: 1-е, 2-е, 4-е, 6-е, 8-е, 9-е, 11-е, 15-е, 16-е, 18-е, 20-е, 22-е, 23-е, 25-е, 27-е, 29-е и 30-е. А в ноябре скреплять узы лучше в следующие даты: 1-го, 3-го, 5-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 13-го, 15-го, 17-го, 19-го, 20-го, 22-го, 24-го, 26-го и 27-го числа.