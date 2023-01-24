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24 января, 17:06

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

<p>Рестораны KFC в Москве начали менять вывески. Фото © Агентство "Москва"</p>

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески. Фото © Агентство "Москва"

В Москве сеть ресторанов KFC начала менять вывески на Rostic's. Обновление уже заметили в заведении на ВДНХ, которое на данный момент закрыто для посетителей.

  • В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"
    В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"
  • В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"
    В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"
  • В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"
    В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"

В Москве начали менять вывески в ресторанах сети KFC. Фото © Агентство "Москва"

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В самой же компании заявили о том, что пока ещё выбирают новый логотип из большого количества вариантов.

"Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", — заявили во внешней пресс-службе компании РИА "Новости".

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Напомним, в октябре прошлого года американская компания Yum! Brands (владелец KFC) продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". Заведения откроют под брендом Rostic's. Лайф также рассказывал о том, что бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети.

Илья Суриков
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