Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

В Москве сеть ресторанов KFC начала менять вывески на Rostic's. Обновление уже заметили в заведении на ВДНХ, которое на данный момент закрыто для посетителей.







В самой же компании заявили о том, что пока ещё выбирают новый логотип из большого количества вариантов.