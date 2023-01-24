Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's
Рестораны KFC в Москве начали менять вывески. Фото © Агентство "Москва"
В Москве сеть ресторанов KFC начала менять вывески на Rostic's. Обновление уже заметили в заведении на ВДНХ, которое на данный момент закрыто для посетителей.
В самой же компании заявили о том, что пока ещё выбирают новый логотип из большого количества вариантов.
"Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", — заявили во внешней пресс-службе компании РИА "Новости".
Напомним, в октябре прошлого года американская компания Yum! Brands (владелец KFC) продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". Заведения откроют под брендом Rostic's. Лайф также рассказывал о том, что бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети.