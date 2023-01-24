Московский хоррор: Истекающая кровью дверь в детской помогла обнаружить труп

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Рязанском проспекте. В детской комнате одной из квартир по дверному косяку начала течь бурая жидкость, очень похожая на кровь. Кроме того, всё это сопровождалось неприятным запахом. Сначала жильцы связали это с прорывом трубы, но позже выяснилось, что виной случившемуся стал труп мужчины двумя этажами выше. Оказалось, сосед скончался от острой сердечной недостаточности. Его тело лежало неделю и начало разлагаться.