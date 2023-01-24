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24 января, 16:40

Московский хоррор: Истекающая кровью дверь в детской помогла обнаружить труп

В Москве обнаружили труп мужчины из-за жуткого запаха и крови на двери

<p>В доме на Рязанском проспекте в Москве начала сочиться кровь из-за трупа мужчины. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/41434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

В доме на Рязанском проспекте в Москве начала сочиться кровь из-за трупа мужчины. Обложка © Telegram / Mash

В многоквартирном доме в Москве тело мужчины удалось обнаружить из-за крови, которая стекла на нижние этажи. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Рязанском проспекте. В детской комнате одной из квартир по дверному косяку начала течь бурая жидкость, очень похожая на кровь. Кроме того, всё это сопровождалось неприятным запахом. Сначала жильцы связали это с прорывом трубы, но позже выяснилось, что виной случившемуся стал труп мужчины двумя этажами выше. Оказалось, сосед скончался от острой сердечной недостаточности. Его тело лежало неделю и начало разлагаться.

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Ранее Лайф сообщал о том, что на юго-востоке Москвы в квартире обнаружили труп мужчины. Его тело разлагалось несколько дней — соседи начали жаловаться на жуткий запах, а по стенам сочилась кровь.

Илья Суриков

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