Московский хоррор: Истекающая кровью дверь в детской помогла обнаружить труп
В Москве обнаружили труп мужчины из-за жуткого запаха и крови на двери
В доме на Рязанском проспекте в Москве начала сочиться кровь из-за трупа мужчины. Обложка © Telegram / Mash
В многоквартирном доме в Москве тело мужчины удалось обнаружить из-за крови, которая стекла на нижние этажи. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Рязанском проспекте. В детской комнате одной из квартир по дверному косяку начала течь бурая жидкость, очень похожая на кровь. Кроме того, всё это сопровождалось неприятным запахом. Сначала жильцы связали это с прорывом трубы, но позже выяснилось, что виной случившемуся стал труп мужчины двумя этажами выше. Оказалось, сосед скончался от острой сердечной недостаточности. Его тело лежало неделю и начало разлагаться.
Ранее Лайф сообщал о том, что на юго-востоке Москвы в квартире обнаружили труп мужчины. Его тело разлагалось несколько дней — соседи начали жаловаться на жуткий запах, а по стенам сочилась кровь.