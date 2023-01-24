Предъявление военного билета может стать обязательным при регистрации и получении прав
В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и регистрации по месту жительства
В Госдуму внесён законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие, а также регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу нижней палаты.
Инициатором выступило Законодательное собрание Калужской области. Его председатель Геннадий Новосельцев пояснил, что в процессе проведения мобилизационных мероприятий в сентябре 2022 года выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.
"Законодательное закрепление представления документов воинского учёта для граждан при обращении в уполномоченные органы будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооружённых сил Российской Федерации", — гласит пояснительная записка к документу.
Ранее Лайф сообщал, как в Москве полицейские с помощью камер видеонаблюдения отследили и задержали более десятка граждан Армении, которые уклонялись от службы на родине. 16 иностранцев находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в их стране. Ловили граждан в разных районах города, в основном на станциях столичного метрополитена.
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