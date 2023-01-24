Предъявление военного билета может стать обязательным при регистрации и получении прав

В Госдуму внесён законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие, а также регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу нижней палаты.

Инициатором выступило Законодательное собрание Калужской области. Его председатель Геннадий Новосельцев пояснил, что в процессе проведения мобилизационных мероприятий в сентябре 2022 года выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.

"Законодательное закрепление представления документов воинского учёта для граждан при обращении в уполномоченные органы будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооружённых сил Российской Федерации", — гласит пояснительная записка к документу.