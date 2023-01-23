В Москве по камерам вычислили 16 иностранцев, уклонявшихся от службы и сборов на родине

В Москве полицейские с помощью камер видеонаблюдения отследили и задержали более десятка граждан Армении, которые уклонялись от службы на родине. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, 16 иностранцев находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в их стране. Ловили граждан в разных районах города, в основном на станциях столичного метрополитена. Самым младшим оказался 18-летний студент Московского индустриального колледжа, а старшим — 48-летний мужчина, который жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Первый попал в розыск лишь недавно — в ноябре 2022 года, а второго начали искать ещё в 2001-м.

Также среди уклонистов есть второкурсник колледжа "Синергия". В настоящее время все находятся под стражей в ожидании серьёзного наказания. В Армении по статье 327 "Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации" грозит до двух лет лишения свободы.