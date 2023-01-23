В Москве по камерам вычислили 16 иностранцев, уклонявшихся от службы и сборов на родине
В Москве задержали 16 граждан Армении, уклонявшихся от сборов и службы в армии
В Москве полицейские с помощью камер видеонаблюдения отследили и задержали более десятка граждан Армении, которые уклонялись от службы на родине. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, 16 иностранцев находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в их стране. Ловили граждан в разных районах города, в основном на станциях столичного метрополитена. Самым младшим оказался 18-летний студент Московского индустриального колледжа, а старшим — 48-летний мужчина, который жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Первый попал в розыск лишь недавно — в ноябре 2022 года, а второго начали искать ещё в 2001-м.
Также среди уклонистов есть второкурсник колледжа "Синергия". В настоящее время все находятся под стражей в ожидании серьёзного наказания. В Армении по статье 327 "Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации" грозит до двух лет лишения свободы.
А ранее Лайф рассказывал о попытках украинцев скрыться от военкомата и избежать службы в армии. Так, например, уклонистов из Одесской области поймали при попытке бежать в Молдавию, а ещё шестеро решили уехать в Румынию через горы, однако кончилось это плохо: двоих из них нашли мёртвыми.
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