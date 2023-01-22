Сотрудники военкомата во Львове явились на похороны бойца ВСУ с повестками и забрали мужчин

Жители Украины начали выкладывать в соцсети видео, как их мужчинам раздают повестки. По их словам, в принудительную мобилизацию пытаются отправить в Новомиргороде Кировоградской области, Одессе, Ивано-Франковске, Днепре и не только.

"Ребята, ситуация такая. Уже седьмой раз пытались вручить мне эту повестку. Не вручили, потому что у меня документы с собой, что я списан. Но суть не в этом. Суть в том, что их ходит по восемь человек, вручают эту повестку. Может, вам самим туда пора?" — не выдержал мужчина и записал видеообращение.

Ситуация крайне не нравится местным жителям, многие из которых находятся в настоящем шоке. Больше всего люди возмущены способом "вручения" документа: сотрудники военкомата сразу начинают заламывать руки за спину и пытаться увести в машину. Причём, как рассказали украинцы, повестки пытались вручить даже во время похорон бойца ВСУ во Львове.

Журналист и телеведущий Руслан Осташко говорит, что "подарок" раздали всем присутствующим на церемонии мужчинам, а несколько из них и вовсе сразу увезли в одну из воинских частей.

Похороны бойца ВСУ во Львове. Фото © Тeлеграм / NE.САХАР