Полковник армии США в отставке и экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк рассказал о масштабных потерях в рядах ВСУ. Фрагмент беседы с Блэком опубликовал в телеграм-канале российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Как рассказал американский политик, на Западе "был документ", который слили на Украине, в котором пропавшими без вести числились "порядка 35 тысяч", а в "записях с кладбищ и моргов" — 200 тысяч погибших.

"Это цифры шестинедельной давности. Думаю, на поле боя 150 тысяч погибших", — сказал Блэк.