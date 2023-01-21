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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 18:57
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В США раскрыли огромные потери в рядах ВСУ

Экс-сенатор США Блэк заявил о 150 тысячах погибших украинских военных

Полковник армии США в отставке и экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк рассказал о масштабных потерях в рядах ВСУ. Фрагмент беседы с Блэком опубликовал в телеграм-канале российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Как рассказал американский политик, на Западе "был документ", который слили на Украине, в котором пропавшими без вести числились "порядка 35 тысяч", а в "записях с кладбищ и моргов" — 200 тысяч погибших.

"Это цифры шестинедельной давности. Думаю, на поле боя 150 тысяч погибших", — сказал Блэк.

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Ранее Лайф писал, что в районе города Гуляйполе Запорожской области идут ожесточённые боестолкновения между российскими военными и подразделениями ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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