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21 января, 18:45
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Стало известно о тайном приказе экс-министра обороны ФРГ перед отставкой

СМИ: Экс-глава МО ФРГ Ламбрехт запретила проверку танков Leopard за неделю до отставки

Бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт запретила инвентаризацию имеющихся у немецкой армии танков Leopard 1 и Leopard 2 за неделю до своей отставки, пишет Business Insider со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

"Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2", говорится в материале.

По версии журналистов, своими действиями она хотела отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании поставлять танки ВСУ, так как "подсчёт бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять". В таком случае Шольцу пришлось бы оправдываться, поскольку участники встречи в Рамштайне ожидали бы от него положительного решения.

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Напомним, Германия отказалась поставлять Украине танки Leopard. В Бундестаге на это решение ответили, заявив, что президент России Владимир Путин должен праздновать это, а украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство.

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Wikipedia / U.S. Secretary of Defense

Матвей Константинов

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