Стало известно о тайном приказе экс-министра обороны ФРГ перед отставкой

Бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт запретила инвентаризацию имеющихся у немецкой армии танков Leopard 1 и Leopard 2 за неделю до своей отставки, пишет Business Insider со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

"Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2", — говорится в материале.

По версии журналистов, своими действиями она хотела отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании поставлять танки ВСУ, так как "подсчёт бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять". В таком случае Шольцу пришлось бы оправдываться, поскольку участники встречи в Рамштайне ожидали бы от него положительного решения.