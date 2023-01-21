ВСУ провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева

Украинские военные провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева с использованием бронетехники. Об этом рассказал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, подчеркнув, что манёвры проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

"На северной границе прошли очередные учения подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. В условиях, максимально приближенных к боевым, личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта противника путём блокирования и нанесения им поражения танковыми подразделениями, огневыми группами, оснащёнными бронеавтомобилями MaxxPro, и подразделениями пехоты", — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Павлюка, в ходе военных манёвров отрабатывались вопросы взаимодействия штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время нападения условного противника на украинскую столицу.