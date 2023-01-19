Лукашенко рассказал, как западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии
Западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии. Такое мнение выразил в четверг президент республики Александр Лукашенко в беседе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Минске.
"Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идёт, хотя её активно подталкивают наши западные соседи", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что во время контактов с политиками из западных стран он всегда говорит о том, что Россия никогда не была против мира на Украине, и призывает все стороны "сесть и договориться".
"Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Мы не будем тут вилять, крутить чего-то: сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас ещё важнее", — заключил политик.
Ранее Лукашенко выразил убеждение, что различные попытки Запада всячески "задушить" Россию и Белоруссию не увенчались успехом и полностью провалились.