Лукашенко рассказал, как западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии

Западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии. Такое мнение выразил в четверг президент республики Александр Лукашенко в беседе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Минске.

"Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идёт, хотя её активно подталкивают наши западные соседи", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что во время контактов с политиками из западных стран он всегда говорит о том, что Россия никогда не была против мира на Украине, и призывает все стороны "сесть и договориться".