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19 января, 08:29

Россия внесла в стоп-лист больше 30 граждан Новой Зеландии

МИД РФ в качестве ответной меры закрыл въезд в страну 31 новозеландцу

Российский МИД внёс в стоп-лист на въезд в страну 31 гражданина Новой Зеландии. Об этом сообщается в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.

Эта мера стала ответом на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Новой Зеландии, "вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада", подчеркнули в МИДе.

"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлечённых в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", сказано в сообщении ведомства.

Лайф уже рассказывал, что Новая Зеландия, как и многие другие союзники США, стала ускоренно вводить санкции против России с начала военной спецоперации на Украине. С тех пор ограничения много раз расширялись. Так, под них подпали президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.


Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила санкции против России

А ранее Россия расширила список невъездных европейских чиновников. Перечень пополнили главы европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также отдельные европейские граждане, замеченные в систематической публичной антироссийской риторике.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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