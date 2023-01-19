Россия внесла в стоп-лист больше 30 граждан Новой Зеландии
МИД РФ в качестве ответной меры закрыл въезд в страну 31 новозеландцу
Российский МИД внёс в стоп-лист на въезд в страну 31 гражданина Новой Зеландии. Об этом сообщается в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.
Эта мера стала ответом на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Новой Зеландии, "вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада", подчеркнули в МИДе.
"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлечённых в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", — сказано в сообщении ведомства.
Лайф уже рассказывал, что Новая Зеландия, как и многие другие союзники США, стала ускоренно вводить санкции против России с начала военной спецоперации на Украине. С тех пор ограничения много раз расширялись. Так, под них подпали президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.
А ранее Россия расширила список невъездных европейских чиновников. Перечень пополнили главы европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также отдельные европейские граждане, замеченные в систематической публичной антироссийской риторике.
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