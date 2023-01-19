Авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе РГВ

Российские и белорусские военные, входящие в региональную группировку войск (РГВ), приступили к выполнению авиационных задач. Об этом сообщили в Минобороны союзной республики.

"В рамках проведения второго этапа совместного лётно-тактического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения, входящие в состав авиационного компонента РГВ, приступили к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении.





Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида. С первого аэродрома самолётом А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки, а также по управлению экипажами истребителей, которые вылетают со второго аэродрома. Они отрабатывают прикрытие государственных и военных объектов. Лида же используется лётчиками для отработки обхода систем ПВО и нанесения ударов по аэродромам условного противника.