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19 января, 08:21

Авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе РГВ

В Белоруссии стартовал второй этап лётно-тактических учений авиации региональной группировки войск

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/modmilby" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Республики Беларусь</a></p>

Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Российские и белорусские военные, входящие в региональную группировку войск (РГВ), приступили к выполнению авиационных задач. Об этом сообщили в Минобороны союзной республики.

"В рамках проведения второго этапа совместного лётно-тактического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения, входящие в состав авиационного компонента РГВ, приступили к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении.

  • А-50 на учениях РГВ в Белоруссии. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    А-50 на учениях РГВ в Белоруссии. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Ми-171 на учениях РГВ в Белоруссии. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Ми-171 на учениях РГВ в Белоруссии. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

А-50 на учениях РГВ в Белоруссии. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

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Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида. С первого аэродрома самолётом А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки, а также по управлению экипажами истребителей, которые вылетают со второго аэродрома. Они отрабатывают прикрытие государственных и военных объектов. Лида же используется лётчиками для отработки обхода систем ПВО и нанесения ударов по аэродромам условного противника.

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе первого этапа лётно-тактических учений авиации региональной группировки войск военные отработали ведение воздушной разведки и высадку тактического десанта.

Максим Плетнёв

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