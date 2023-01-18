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18 января, 18:53

В Белом доме заявили, что США не увидели намерения Белоруссии присоединиться к СВО

Соединённые Штаты не видят каких-либо свидетельств того, что Белоруссия физически намерена присоединиться к специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Скажу вам, что мы всё ещё не видим признаков того, что Белоруссия намерена, планирует или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам на Украине", — сказал он на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

При этом Кирби отметил, что совместные военные учения России и Белоруссии всё же тревожат Белый дом.

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Ранее Лайф писал, что в Белоруссии стартовали лётно-тактические учения авиации региональной группировки войск. Они проводятся совместно с подразделениями Вооружённых сил России. Напомним, начавшиеся 16 января учения будут идти до 1 февраля.

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Телеграм-канал Министерство обороны Республики Белоруссия

Арина Родионова

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