Большинство британцев не верят, что Сунак выполнит обещания по улучшению жизни
Опрос Ipsos: Большинство британцев скептически относятся к новогодним обещаниям Сунака
Большинство британцев скептически относятся к шансам премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака выполнить обещания по улучшению жизни в стране. Напомним, в новогоднюю ночь глава британского кабмина заявил, что в 2023 году его правительство намерено вдвое уменьшить инфляцию, снизить государственный долг. Также власти страны будут бороться с нелегальными мигрантами и работать над тем, чтобы люди смогли быстрее получать медицинскую помощь.
Согласно опросу, опубликованному социологической службой Ipsos, только 27% британцев верят в успех команды Сунака по развитию экономики и снижению госдолга. В действиях кабмина по остановке миграционного потока уверены лишь 24% респондентов, а по снижению вдвое инфляции — 23%. При этом больше всего британцев не верят в успех обещания по улучшению системы здравоохранения. Так, только 19% опрошенных считают, что власти страны смогут улучшить доступ к получению медицинских услуг.
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Лайф писал, что Великобритании предрекли самую тяжёлую среди стран "Большой семёрки" рецессию в 2023 году. По данным издания Financial Times, государство ждёт долгий инфляционный шок, высокая ключевая ставка, а граждан — дальнейшее падение доходов.
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