Дуда заявил, что Зеленский потребовал гарантий безопасности от НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности для страны. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе рассказал лидер Польши Анджей Дуда.

По его словам, главу Незалежной заверили, что поддерживают будущее членство Киева в альянсе, на это он ответил, что "не хочет слышать ту же историю ещё раз". И потребовал гарантии.

"Он сказал: "Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из пятой статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста, поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно", — передал слова Зеленского Дуда.

По словам польского лидера, украинский президент хочет получить гарантии от НАТО во время саммита в Вильнюсе. Зеленский считает, что это будет реальный успех альянса и Украины.