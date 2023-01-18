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18 января, 18:14

ЦБ создал мобильную игру "Экономикум" по управлению всепланетным центральным банком

Банк России запустил мобильную игру "Экономикум", в которой необходимо управлять всепланетным центральным банком. Об этом регулятор сообщил в телеграм-канале.

Банк России представил игру "Экономикум". Видео © Telegram / Банк России

Пользователи также смогут решать экономические задачи, близкие к реальности. В игре им встретится диванный критик, инопланетянин и другие персонажи.

"Планета Инфурсия выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залётный инопланетянин и другие примечательные личности", — сказано в публикации.

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Решения в игре предстоит принимать серьёзные, в том числе по ключевой ставке, а также искать варианты борьбы с инфляцией. Приложение доступно в AppStore и RuStore, его рекомендуют для пользователей старше 15 лет.

Ранее Лайф писал о том, что в приложении "Госуслуги.Авто" теперь можно найти электронную версию водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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