Россиянам объяснили, как смартфоном можно измерить радиацию

Измерить уровень радиации можно с помощью обычного смартфона, для этого понадобится специальное мобильное приложение, рассказал Лайфу доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По словам физика, матрицы встроенных камер современных гаджетов довольно чувствительны, причём не только к видимому свету, но и к коротким волнам, в том числе гамма- и рентгеновскому излучению. Для того чтобы матрица зафиксировала это излучение, необходимо заклеить её чёрным плотным материалом: изолентой, пластиком, картоном. Таким образом можно избавиться от лишних "шумов", то есть обычных волн света. А на матрицу будут попадать только частицы с большей проникающей способностью — рентгеновские и гамма-частицы.

"После этих манипуляций можно воспользоваться одним из мобильных приложений для измерения уровня радиации, которое как раз посчитает количество этих частиц", — сказал Шамин.

Самым популярным и прошедшим различные тесты является приложение Radioactivity Counter. Оно умеет переводить полученные данные в показатели поглощённой дозы излучения. Для большей точности рекомендуется использовать основную камеру, а не фронтальную, проводить измерения следует не менее десяти минут. Однако стоит помнить, что опасным для человека считается уровень выше 1,2 микрозиверта в час. Естественный же радиационный фон на земной поверхности составляет в среднем 0,1–0,2 мкЗв/ч, он может исходить и от некоторых бытовых приборов.

"Если вы зафиксировали превышение нормального радиационного фона, стоит позвонить в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Специалисты проведут дополнительные исследования и дадут чёткие инструкции о необходимых действиях", — посоветовал специалист.