В России предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные и оборонные цели

Правительство РФ поддержало внесённый Минфином законопроект о передаче конфискованных товаров лёгкой промышленности в Минобороны и МЧС в гуманитарных и оборонных целях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

"Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров лёгкой промышленности", — говорится в материале издания.

В пресс-службе кабмина также уточнили, что проект закона был одобрен на заседании правкомиссии. Сейчас товары лёгкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, передают Росимуществу для уничтожения. Изменения предусмотрят возможность передачи их Минобороны или МЧС. Законопроект уже поддержали в обоих ведомствах, Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало документ с некоторыми замечаниями. После проведения нескольких экспертиз он также получил одобрение от Минюста РФ.