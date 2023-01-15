Мишустин поручил представить предложения по созданию филиалов вузов РФ за рубежом
Профильные министерства представят к весне предложения по расширению сети филиалов российских вузов за рубежом в новых геополитических условиях. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина, о котором в ходе презентации сообщил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Минобрнауки России, МИД России, Минэкономразвития, Экспертный совет при Правительстве РФ: представьте предложения по расширению сети филиалов российских образовательных организаций высшего образования в иностранных государствах с учётом геополитической обстановки. Срок — до 1 марта 2023 года", — следует из презентации.
Ранее Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране. Их откроют в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской и других областях.
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