Мишустин поручил представить предложения по созданию филиалов вузов РФ за рубежом

Профильные министерства представят к весне предложения по расширению сети филиалов российских вузов за рубежом в новых геополитических условиях. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина, о котором в ходе презентации сообщил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Минобрнауки России, МИД России, Минэкономразвития, Экспертный совет при Правительстве РФ: представьте предложения по расширению сети филиалов российских образовательных организаций высшего образования в иностранных государствах с учётом геополитической обстановки. Срок — до 1 марта 2023 года", — следует из презентации.