Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин: Динамика проведения СВО положительная, всё идёт согласно планам
В ходе проведения специальной военной операции на Украине наблюдается положительная динамика. Такую оценку дал глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Динамика положительная. Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сказал российский лидер.
Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку российских военных в зоне СВО ключевым моментом мотивации. По его словам, им требуется поддержка не только со стороны близких, но и со стороны всей России, включая и органы власти.