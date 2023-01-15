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15 января, 11:08
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Путин оценил ход спецоперации на Украине

Путин: Динамика проведения СВО положительная, всё идёт согласно планам

В ходе проведения специальной военной операции на Украине наблюдается положительная динамика. Такую оценку дал глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Динамика положительная. Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сказал российский лидер.

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Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку российских военных в зоне СВО ключевым моментом мотивации. По его словам, им требуется поддержка не только со стороны близких, но и со стороны всей России, включая и органы власти.

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Kremlin.ru

Оксана Попова

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