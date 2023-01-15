Путин оценил ход спецоперации на Украине

В ходе проведения специальной военной операции на Украине наблюдается положительная динамика. Такую оценку дал глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Динамика положительная. Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сказал российский лидер.