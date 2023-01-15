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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 11:06
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Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины

Минобороны: Цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты

Вооружённые силы России в субботу, 14 января, нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"14 января 2023 года нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявил в ходе ежедневного брифинга Конашенков.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
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