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15 января, 11:06

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины

Вооружённые силы России в субботу, 14 января, нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"14 января 2023 года нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявил в ходе ежедневного брифинга Конашенков.

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Ранее Лайф рассказывал, как в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артсистему М777 производства США в Харьковской области.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников

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