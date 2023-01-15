Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины

Вооружённые силы России в субботу, 14 января, нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"14 января 2023 года нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявил в ходе ежедневного брифинга Конашенков.