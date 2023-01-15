Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины
Минобороны: Цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты
Вооружённые силы России в субботу, 14 января, нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"14 января 2023 года нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявил в ходе ежедневного брифинга Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, как в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артсистему М777 производства США в Харьковской области.
ТАСС / Михаил Терещенко