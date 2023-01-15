СБУ решила взорвать зернохранилище и обвинить в этом Россию

Служба безопасности Украины готовит провокацию для дискредитации России в рамках зерновой сделки. Цель — обвинить Москву в создании дефицита продовольствия на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки и обвинений в создании дефицита продовольствия на Украине", — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Там пояснили, что в населённом пункте Караичное Харьковской области СБУ минирует зернохранилище. После его подрыва Россию планируют обвинить в намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода, срыве зерновой сделки. В западных СМИ это будет подано как очередное злодеяние российских войск с призывами к быстрой реакции.

"Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек", — рассказали в координационном штабе.

По информации российской стороны, зернохранилищем владеет внештатный сотрудник СБУ В. Уваров. Есть также данные о руководителе и членах группы, месте её базирования.

"На фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января с.г. киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", — отметили в штабе.