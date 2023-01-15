Врач рассказала, какой вирус гриппа переносится тяжелее

Чаще других мутационным изменениям подвергается вирус гриппа А. Иммунитет человека не успевает сформировать защиту, и поэтому заражение именно данным штаммом переносится организмом тяжело. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Машкова.

"Существует четыре типа вируса гриппа: A, B, C, D. Вирус типа А чаще других мутирует, поэтому к нему организм менее адаптирован, он может протекать тяжелее, вызывать эпидемии. Вирус группы В более стабильный, особо не подвержен антигенной изменчивости", — рассказала Машкова в интервью Ura.ru.

Врач отметила при этом, что вред организму наносит любая разновидность гриппа. Тяжесть течения заболевания зависит также от состояния организма человека. За борьбу с вирусом отвечают в том числе антигены: гемагглютинин, влияющий на свёртываемость крови, и нейраминидаза, отвечающая за центральную нервную систему. Хронические заболевания утяжелят любой грипп, добавила специалист.