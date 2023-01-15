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14 января, 22:55

Большинство венгров оказались уверены в двойных стандартах Евросоюза

Szazadveg: 64% венгров обвиняют ЕС в двойных стандартах

Решение Еврокомиссии о заморозке причитающихся Будапешту средств из фондов Евросоюза вызвало несогласие венгров. Почти две трети жителей страны обвинили ЕС в двойных стандартах. Такие результаты приводит исследование венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg.

Против решения ЕС высказались 74% опрошенных, 24% "скорее поддерживают", ещё 2% затруднились ответить на вопрос. Как показали результаты, о существовании "двойных стандартов в ЕС по отношению к Венгрии и другим странам-членам" говорят ответы 64% опрошенных, 32% не считают так, а 4% воздержались от ответа.

Больше половины респондентов (60%) полагают, что такими мерами ЕС хочет наказать их страну, 36% — что напротив, Брюссель пытается достичь договорённостей.

ЕС решил придержать предназначенные для Венгрии миллиарды евро

ЕС решил придержать предназначенные для Венгрии миллиарды евро

Ранее Лайф писал, что 97% жителей Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России. Такое мнение высказало абсолютное большинство жителей стран, которые принимали участие в национальных консультациях.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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