Большинство венгров оказались уверены в двойных стандартах Евросоюза

Решение Еврокомиссии о заморозке причитающихся Будапешту средств из фондов Евросоюза вызвало несогласие венгров. Почти две трети жителей страны обвинили ЕС в двойных стандартах. Такие результаты приводит исследование венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg.

Против решения ЕС высказались 74% опрошенных, 24% "скорее поддерживают", ещё 2% затруднились ответить на вопрос. Как показали результаты, о существовании "двойных стандартов в ЕС по отношению к Венгрии и другим странам-членам" говорят ответы 64% опрошенных, 32% не считают так, а 4% воздержались от ответа.

Больше половины респондентов (60%) полагают, что такими мерами ЕС хочет наказать их страну, 36% — что напротив, Брюссель пытается достичь договорённостей.