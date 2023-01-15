Овечкин с улыбкой ответил на вопрос школьника, что делал в свои 12 лет

Американским школьникам организовали встречу с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным в честь его очередного рекорда на льду. Ребята спросили, чем занимался он в детстве: совершал ли выезды на природу или походы в музеи. Вопрос вызвал у хоккеиста улыбку.

Школьники на встрече с Александром Овечкиным в "Вашингтон Кэпиталз". Фото © NHL

"Когда мне было 12, я тренировался", — цитирует RMNB слова Овечкина.

Школьники на встрече с Александром Овечкиным в "Вашингтон Кэпиталз". Фото © NHL

Громкими аплодисментами школьники ознаменовали не только момент встречи с легендарным хоккеистом. Шквал восторга сопровождал каждое действие Овечкина на льду во время тренировки, пишет издание. Сам нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отметил, что она была самой шумной за последнее время.

Школьники на тренировке Александра Овечкина в "Вашингтон Кэпиталз". Фото © NHL

"Я знал, что это будет громко, но не настолько. Я думаю, что это, наверное, самая громкая тренировка с тех пор, как мы вышли в финал Кубка Стэнли. Это было весело", — рассказал Овечкин.