В Ивановской области на водохранилище столкнулись и загорелись снегоходы
Последствия столкновения снегоходов в Ивановской области. Фото © ГУ МЧС РФ по региону
В Ивановской области на берегу Горьковского водохранилища произошло столкновение двух снегоходов. В результате происшествия водитель одного из них погиб, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"Сегодня в 17:59 по линии 112 поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища (река Волга) в трёх километрах от берега <...> произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек пострадал, один человек погиб", — говорится в сообщении.
Спасатели города Юрьевца доставили пострадавшего на берег. Как говорится в сообщении, там ему оказала помощь медицинская бригада. Личности участников ДТП устанавливаются.
Как писал Лайф ранее, американского автогонщика насмерть придавил снегоход. Ему было 55 лет. Он ехал по крутому склону в штате Юта, но машина вдруг перевернулась.