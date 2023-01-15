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14 января, 21:58

В Ивановской области на водохранилище столкнулись и загорелись снегоходы

<p>Последствия столкновения снегоходов в Ивановской области. Фото © ГУ МЧС РФ по региону</p>

Последствия столкновения снегоходов в Ивановской области. Фото © ГУ МЧС РФ по региону

В Ивановской области на берегу Горьковского водохранилища произошло столкновение двух снегоходов. В результате происшествия водитель одного из них погиб, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Сегодня в 17:59 по линии 112 поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища (река Волга) в трёх километрах от берега <...> произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек пострадал, один человек погиб", — говорится в сообщении.

Спасатели города Юрьевца доставили пострадавшего на берег. Как говорится в сообщении, там ему оказала помощь медицинская бригада. Личности участников ДТП устанавливаются.

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