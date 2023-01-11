Лидер ралли-рейда "Дакар" Лопрайс насмерть сбил болельщика в день рождения
Грузовик под управлением чешского пилота Алеша Лопрайса. Обложка © Twitter / DoidosPorRally
Зритель погиб во время ралли-марафона "Дакар-2023". Всё произошло после того, как на него наехал грузовик под управлением чешского пилота Алеша Лопрайса во время девятого этапа гонки.
Болельщик из Италии оказался на пути у многотонного автомобиля и вне зоны видимости экипажа под номером 508, который приземлился на человека с дюны. После инцидента его отправили в больницу на вертолёте, однако он скончался во время эвакуации.
Теперь Лопрайсу, лидирующему в грузовом зачёте ралли-рейда, грозит снятие с гонки. Согласно регламенту, спортсмен должен остановиться на месте происшествия, чего гонщик не сделал. В ходе разбирательства будет установлено, мог ли Лопрайс заметить инцидент. Стоит отметить, что всё произошло 10 января, когда гонщику исполнилось 43 года.
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