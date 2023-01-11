В США создадут комитет по конкуренции с Китаем

Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и Китаем. За соответствующий документ проголосовало 365 конгрессменов, 65 законодателей высказались против.

"За последние четыре года президент Байден и демократы в Палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", — сказал в ходе предшествовавших голосованию дебатов один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ.

По его словам, республиканцы серьёзно относятся к угрозе нацбезопасности со стороны Поднебесной и готовы принять меры, которые помешают "злонамеренным планам" Коммунистической партии Китая и наращиванию КНР военной мощи. Как ожидается, главой спецкомитета станет Майк Галлахер, которого ранее выдвинул новый спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Структура будет состоять из 16 членов, включая девять республиканцев и семь демократов.