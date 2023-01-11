"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 23:48

В США создадут комитет по конкуренции с Китаем

Конгресс одобрил создание спецкомитета по стратегической конкуренции между США и КНР

Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и Китаем. За соответствующий документ проголосовало 365 конгрессменов, 65 законодателей высказались против.

"За последние четыре года президент Байден и демократы в Палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", — сказал в ходе предшествовавших голосованию дебатов один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ.

Американский обозреватель предрёк Украине проблемы из-за грядущих выборов в США

Американский обозреватель предрёк Украине проблемы из-за грядущих выборов в США

По его словам, республиканцы серьёзно относятся к угрозе нацбезопасности со стороны Поднебесной и готовы принять меры, которые помешают "злонамеренным планам" Коммунистической партии Китая и наращиванию КНР военной мощи. Как ожидается, главой спецкомитета станет Майк Галлахер, которого ранее выдвинул новый спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Структура будет состоять из 16 членов, включая девять республиканцев и семь демократов.

Создание спецкомитета по стратегической конкуренции между Вашингтоном и Пекином стало одной из первых крупных законодательных инициатив, принятых Палатой представителей в её обновлённом составе. Приступить к законотворческой деятельности конгрессмены смогли лишь с 7 января, поскольку до этого дня пост спикера палаты оставался вакантным. На эту должность лишь с 15-й попытки был избран республиканец Кевин Маккарти.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров