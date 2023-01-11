НАТО в 2023 году проведёт военные учения на территории Косова

НАТО планирует организовать военные учения Defender Europe 23 на территории Косова в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны непризнанной республики Арменд Мехай.

"Наша страна войдёт в число стран, принимающих эти учения, в них участвует более 1,3 тыс. представителей Сил безопасности Косова (СБК). Основными задачами СБК в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки", — написал Мехай в соцсетях.

Министр добавил, что группа планирования СБК совместно с представителями США и другими союзниками завершает четырёхдневную конференцию по планированию учений в Будапеште.