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10 января, 23:35

НАТО в 2023 году проведёт военные учения на территории Косова

НАТО планирует организовать военные учения Defender Europe 23 на территории Косова в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны непризнанной республики Арменд Мехай.

"Наша страна войдёт в число стран, принимающих эти учения, в них участвует более 1,3 тыс. представителей Сил безопасности Косова (СБК). Основными задачами СБК в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки", написал Мехай в соцсетях.

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Министр добавил, что группа планирования СБК совместно с представителями США и другими союзниками завершает четырёхдневную конференцию по планированию учений в Будапеште.

Ранее Лайф писал, что миссия НАТО KFOR отказала Сербии во вводе силовиков в Косово и Метохию. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, говоря о "тщательно составленном письме", которое ему прислала миссия.

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ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Юлия Коновалова

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