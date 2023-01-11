"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 23:21

Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине

Пушков заявил, что Запад загоняет себя в ловушку военной помощью Украине

Западные страны загоняют себя в ловушку, продолжая оказывать военную помощь Украине. Об этом предупредил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В телеграм-канале он отметил, что западные страны придерживаются курса на дальнейшее усиление военной поддержки Незалежной, при этом степень политической самоидентификации западных правящих кругов с Киевом такова, что "поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение".

"Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы манёвра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведёт к дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркнул российский сенатор.

Канада собралась передать Киеву американское ПВО

Канада собралась передать Киеву американское ПВО

Как сообщалось ранее, США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. В новый пакет включены боевые машины Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, самоходные гаубицы, снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты и боеприпасы, а также около 50 БМП Bradley. Кроме того, власти Швеции намерены передать Киеву самоходные артиллерийские установки Archer, а Канада и вовсе закупит ПВО NASAMS у США и передаст их Украине.

Обложка ©

t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров