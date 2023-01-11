Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине

В телеграм-канале он отметил, что западные страны придерживаются курса на дальнейшее усиление военной поддержки Незалежной, при этом степень политической самоидентификации западных правящих кругов с Киевом такова, что "поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение".

"Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы манёвра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведёт к дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркнул российский сенатор.